Путина опять надули? В РФ хотели сделать главу МОК "ручным", но Запад помешал

Россия пыталась контролировать главу международного спорта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия сделала все для победы Томаса Баха на выборах президента Международного олимпийского комитета (МОК), а сейчас организация принимает решения не в пользу России.

Соответствующий комментарий российского топ-чиновника приводит РИА Новости. Он назвал потерю контроля над Бахом своей "личной болью".

"Вы знаете, это – моя боль личная, потому что мы вообще помогали Баху стать президентом МОК, его поддерживала Россия, его поздравлял первым президент Владимир Путин, когда он был избран в Буэнос-Айресе…

И, конечно, мы не ожидали, что до такой степени западники будут управлять Международным Олимпийским комитетом, воздействуя на его президента Томаса Баха.

Наш президент, он уважает и разделяет ценности олимпийского движения, которые никогда не были про политику, про какие-то ограничения.

Заставлять нашу сборную, унижать ее, выступать не только без гимна и флага, но еще в нейтральных белых цветах – это все в одном шаге до полосатой формы и до звезды наколки на лбу", – сказал Чернышенко.

В сети смеются над чистосердечным признанием Чернышенко. Пользователи отмечают, что чиновник не соответствует своей должности.

Напомним, МОК разрешил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024 нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями, из-за чего в РФ началась истерика.