Колишня фігуристка лише нахвалює Путіна

Олімпійська чемпіонка у танцях на льоду Тетяна Навка підтримує кандидатуру Володимира Путіна на майбутніх виборах президента Росії.

Відповідну заяву Навки наводить ТАСС. Уродженка Дніпра вважає Путіна єдиною людиною, яка може керувати Росією.

"Я вже не вперше є довіреною особою Володимира Володимировича. Як і раніше, я вважаю, що це єдина людина в нашій країні, яка веде її в правильному напрямку з божою допомогою.

Я його дуже поважаю, ціную те, як він підтримує спорт, веде нашу країну з дотриманням людських цінностей, які половина світу вже втратила. І наш президент зберігає ці традиції.

Я пишаюся ним та підтримаю його на виборах у президенти”, – сказала Навка.

У мережі лише сміються зі слів Навки. Користувачі жартують, що Тетяна не підвела чоловіка, ставши холуєм його шефа.

Раніше олімпійська чемпіонка у танцях на льоду увійшла до числа довірених осіб Путіна на виборах президента Росії, які пройдуть у березні 2024 року.

Нагадаємо, у 2023 році компанії Навки відмовили видати президентський грант. Це сталося після того, як її чоловік Дмитро Пєсков потрапив у немилість Путіна.