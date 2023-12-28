У Пескова напряглись усы: Навка назвала Путина единственным

Бывшая фигуристка лишь нахваливает Путина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поддерживает кандидатуру Владимира Путина на грядущих выборах президента России.

Соответствующее заявление Навки приводит ТАСС. Уроженка Днепра считает Путина единственным человеком, который может управлять Россией.

"Я уже не первый раз являюсь доверенным лицом Владимира Владимировича. Как и раньше, я считаю, что это единственный человек в нашей стране, который ведет ее в правильном направлении с божьей помощью.

Я его очень уважаю, ценю то, как он поддерживает спорт, ведет нашу страну в плане соблюдения человеческих ценностей, которые половина мира уже потеряла. И наш президент сохраняет эти традиции.

Я горжусь им и поддержу его на выборах в президенты", – сказала Навка.

В сети лишь смеются со слов Навки. Пользователи шутят, что Татьяна не подвела мужа, став холуем его шефа.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду вошла в число доверенных лиц Путина на выборах президента России, которые пройдут в марте 2024 года.

Напомним, в 2023 году компании Навки отказали выдать президентский грант. Это произошло после того, как ее муж Дмитрий Песков попал в немилость Путину.