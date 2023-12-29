Для плавця Рилова міжнародна кар’єра, схоже, закінчена

Дворазовий олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов, який втратив спонсорів, напнувши букву Z на свою куртку під час мітингу на підтримку Володимира Путіна, увійшов до числа довірених осіб глави Кремля на майбутніх виборах президента Росії.

Рилов заявив, що підтримка президента для нього важливіша за участь в Олімпійських іграх. Відповідний коментар плавця наводить ТАСС.

"Якщо говорити про Олімпійські ігри в Парижі, то на цей час для мене підтримка президента важливіша, але заперечувати значущість спорту я теж не можу, тому що спорт допоміг мені досягти певних висот і становища в суспільстві.

Я не збираюся брати участь у наступній Олімпіаді, але у нас будуть наступного року свої старти, і мені дуже хочеться там добре виступити", – сказав Рилов.

У мережі посміялися з вибору Рилова. Користувачі жартують, що Євген замість успішної спортивної кар’єри обрав п’яту точку президента. Про це ще у 2022 році говорив лідер групи ДДТ Юрій Шевчук.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив росіянам взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі в нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Рилов відмовився від Ігор, хоча він туди б і не потрапив, адже публічно підтримував війну в Україні.