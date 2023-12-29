Для пловца Рылова международная карьера, похоже, окончена

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, который потерял спонсоров, напялив букву Z на свою куртку во время митинга в поддержку Владимира Путина, вошел в число доверенных лиц главы Кремля на предстоящих выборах президента России.

Рылов заявил, что поддержка президента для него важнее участия в Олимпийских играх. Соответствующий комментарий пловца приводит ТАСС.

"Если говорить про Олимпийские игры в Париже, то на данный момент для меня поддержка президента важнее, но отрицать значимость спорта я тоже не могу, потому что спорт помог мне достичь определенных высот и положения в обществе.

Я не собираюсь участвовать в следующей Олимпиаде, но у нас будут в следующем году свои старты, и мне очень хочется там хорошо выступить", – сказал Рылов.

В сети посмеялись над выбором Рылова. Пользователи шутят, что Евгений вместо успешной спортивной карьеры выбрал пятую точку президента. Про это еще в 2022 году говорил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Рылов отказался от Игр, хотя он туда бы и не попал, ведь публично поддерживал войну в Украине.