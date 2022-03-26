"Спортсмен з однією звивиною та промитими мізками": путінський плавець не зрозумів, чому його дискваліфікували

Спортсмен вважає, що не вчинив нічого поганого.

У суботу, 26 березня, російський плавець Євген Рилов, від якого за відвідування путінського мітингу 18 березня відмовився головний спонсор, висловився щодо дискваліфікації всіх російських спортсменів, зокрема плавців, від міжнародних змагань.

Відповідне інтерв’ю спортсмена з’явилося на сайті "СЕ".

Спортсмен зазначив, що він ні в чому не винен, адже просто прийшов підтримати свого президента.

"Так, FINA відкрила на мене справу. За те, що вийшов на сцену і заспівав наш гімн на концерті та був у одязі з літерою Z. Не розумію, що я такого зробив, але у результаті на мене подали скаргу за те, що образив почуття інших спортсменів. Я їх, бачите, образив тим, що просто підтримав свою країну, свого президента", — заявив Рилов.

На сайті sports.ru висміяли заяву Рилова.

У мережі висміли виправдання Євгена Рилова

Нагадаємо, на путінський "шабаш" у Москві прийшов також ряжений гімнаст. Також цей захід відвідали путінські гімнастки, які вирішили зафотошопити букву Z у своїх соцмережах.