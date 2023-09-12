Кровавый диктатор никого, кроме себя, не любит

Бывшая гимнастка и вероятная любовница президента россии владимира путина алина кабаева уехала из страны-агрессорши и находится за границей, скрываясь от угроз.

Об этом заявил в эфире программы "Ранок у великому місті" на ICTV украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев. Согласно его словам, российская спортсменка сделала это из соображений собственной безопасности, так как в настоящее время она чувствует сильный страх за свою жизнь. Вплоть до страха оказаться в заложницах.

В таком случае путину будет все равно, заявил Гордеев: "Есть люди, которые через нее могут манипулировать путиным. Хотя путину на самом деле все равно, кроме себя он никого не любит. Но кабаева скрывается, она за границей. Это показывает карта Мир. Она боится, что ею будут манипулировать и могут взять в заложники".

Ранее мольфар рассказал, что очень сильный страх присутствует и в российской пропагандистки маргариты симоньян. Еще ранее экстрасенс заявил, что у пропагандиста владимира соловьева возникли проблемы со здоровьем, включая тяжелые психологические состояния.