ЗСУ спіткає та сама проблема, що й ворога: експерт дав прогноз на осінь

Логістика — ключовий фактор ефективності контрнаступу

Проблема логістики, яка уповільнила наступ російських військових у перші місяці вторгнення в Україну, уповільнить і контрнаступ Збройних сил України восени 2022 року.

Таку думку у колонці для "Телеграфу" висловив політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов.

Нагадаємо, що в лютому, березні та квітні 2022 року наступ військ росії був ускладнений тим, що вони не могли швидко перекидати велику кількість палива, боєкомплектів, бронетехніки, авто з особовим складом.

У зв’язку з цим росіяни розпочинали наступ уздовж автошляхів

"З тим зіткнемося і ми у своїх контрнаступальних діях, — наголосив Сазонов. — Логістика залишається ключовим питанням під час війни. При зміні позицій (коли хтось наступає, хтось – відступає) це особливо важливо, бо витрати боєприпасів, палива, втрати в особовому складі різко зростають".

Крім того, експерт зауважив, що ключові зрушення на фронті варто очікувати у першій половині осені, оскільки потім просуванню заважатиме погода.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Олег Жданов вважає, що при ефективному наступі ЗСУ оборона росіян на Донбасі впаде.