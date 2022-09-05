Звільняємо населені пункти: у Міноборони повідомили, де у ЗСУ є успіхи

Лінія фронту простяглася на 2500 кілометрів

Станом на 194 день повтомасштабного вторгнення росії в Україну найзапекліші бойові дії спостерігаються на Донецькому напрямку, проте Збройні сили України не дають вільно дихати окупантам і на півдні країни.

Про це у понеділок, 5 вересня, під час чергового випуску загальноукраїнського телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, відзначивши, що по всій лінії фронту українці ведуть оборонні операції, котрі передбачають комплекс наступальних і оборонних дій.

"Найактивніші бойові дії відбуваються на Донецькому напрямку, росіяни не встигли захопити Донецьку область у терміни, встановлені путіним, тому активізувалися", — пояснила вона.

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За її словами, станом на сьогоднішній день лінія фронту в Україні становить 2500 кілометрів, 1300 з яких потерпають від активних бойових дій.

Також Маляр повідомила, що на Донецькому напрямі є "успішні дії".

"На Донбасі та на півдні є певні населені пункти, які переходять під наш контроль, йде деокупація", – підсумувала міністерка.

Тим часом на сторінці "Оперативного командування "Південь" повідомили, що на Херсонському напрямку Збройні українські сили завдали ударів по переправі, через яку окупанти перекидали бойову техніку.

Крім того, українські захисники "демілітаризували" кілька одиниць ворожої техніки радіоелектронної боротьби та боєкомплекту, що були розташовані неподалік Чорнобаївки, а також у Каховському районі. Також ЗСУ завдали удар по позиціях російського противника неподалік села Дар'ївка та по місцях базування росіян у районі Таврійського.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що переправи через річки Інгулець та Дніпро, які знаходяться у південній частині України, перебувають під вогневим контролем бійців Збройних українських сил.

Також нагадаємо, на думку військового експерта Олега Жданова, можуть перебувати українські захисники на херсонському напрямку.