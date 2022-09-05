ЗСУ відправили на "концерт кобзона" 104 окупанти, а також знищили велику кількість військової техніки ворога, — ОК "Південь"

Знищено пункт управління, понтонну переправу та склад боєприпасів рашистів.

Українські військові продовжують звільняти свою землю, завдаючи потужних ударів по ворогові. Так, протягом 4 вересня ЗСУ били по окупантах на півдні, вразивши пункт управління ворога, а також знищивши велику кількість його живої сили та техніки.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

За інформацією військових, наша авіація завдала 21 удару по позиціях, опорних та командних пунктах ворога, районах зосередження сил і засобів, а також по транспортно-логістичним об’єктам російських окупантів.

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", — зазначили у ОК "Південь".

Загалом за минулий бойовий день окупанти втратили: 104 солдати; 6 танків; 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки; 9 гаубиць "Мста-С" та "Мста-Б"; безпілотний розвідник "Елерон-10"

Крім того, ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львові.

Також українські воїни вразили пункт управління 35 армії у Каховському районі та два контрольно-спостерігальні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бригади берегової оборони у Миколаївському та Бериславському районах відповідно.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ поки що не прийняв епічного розмаху – як у голлівудських фільмах про Другу світову. Проте українські воїни буквально "вгризаються в землю", звільняючи щодня хоча б кілька важливих населених пунктів.