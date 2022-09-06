росія атакувала Харків ракетами: під завалами знайшли тіло

Окупанти постійно обстрілюють місто — нічний удар припав по приватних будинках

Лінія фронту з росією розтягнулася більш ніж на 2 тисячі кілометрів, але окупанти використовують ракети, щоб вбивати мирних громадян і далі в тилу. Під вогнем У ніч на шосте вересня опинилися Харків та Нікополь. Є жертва серед цивільних.

Під час обстрілу Харкова російська ракета влучила по частині приватного сектору Індустріального району. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За одного з ракетних ударів ракета влучила по приватному житловому будинку. На місці знайдено тіло жінки — його виявили при розборі завалів. Як повідомила радник голови ХОВА Наталія Попова, загибла була 1949 року народження. Другий удар припав також біля приватного будинку. Він спалахнув від уламків ракети. Тут обійшлося без постраждалих.

З обстрілів у Нікополі офіційна інформація ще не оприлюднена, але місцеві жителі повідомляють, що ніч була гучною. Нікополь регулярно обстрілюють з боку окупованого Енергодару. Росіяни прикриваються Запорізькою АЕС, щоб вести обстріл.

Окупанти відкрити вогонь можуть будь-коли доби. Напередодні ввечері також було збито дві російські керовані авіаційні ракети в небі над Миколаївською областю.

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