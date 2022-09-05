"Може одразу з моргу?" В росії добровольців на війну з Україною вже набирають з психіатричних клінік

У мережі жартують, що "іменний підрозділ" з психічнохворих має очолити російський президент

Командування російської армії на тлі тотальних втрат у війні проти України намагається поповнити бойовий склад особами, які лікуються у психіатричних клініках. Оголошення побачили на офіційному сайті однієї з клінік Санкт-Петербурга.

На це звернув увагу російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров у власному Telegram-каналі. До своєї публікації він прикріпив знімок з екрана з оголошенням на сайті Психоневрологічного диспансеру №2 Санкт-Петербурга про пошук добровольців. Хворим пацієнтам пропонують приєднатися щонайменше на 6 місяців (контракт) до іменних російських підрозділів "Кронштадт", "Нева", "Павловськ". А за це пропонують статус УБД, 50% компенсації за комуналку, позаконкурсний вступ до ВНЗ та одноразову матеріальну допомогу.

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"Приїхали. Це крутіше "зеків пригожина" та бомжів-сифілітиків. Вербування на фронт тепер офіційно ведеться в психлікарнях і психдиспансерах росії. Божевільних Пітера сформують в "іменній", "особливий" батальйон "Шизодержава" і прямо в піжамах і смиренних сорочках кинуть на український фронт. Всіх забезпечать особистими розривними клізмами та величезними шприцами з напалмом", — прокоментував цю ситуацію Олександр Невзоров.

Користувачі мережі також не змогли оминути тему набору добровольців з психіатричних клінік. Більшість дійшли висновку, що російська влада остаточно збожеволіла, а хтось жартував, що очолити "підрозділ" має сам кривавий диктатор володимир путін.

Нагадаємо, що про проблеми з "гарматним м’ясом" в російській армії говорять уже давно – напередодні стало відомо про те, що на передову кидають навіть тих найбільш підготовлених бійців, які мали стати інструкторами. Крім того, поки що прихована мобілізація почалася у Москві, Санкт-Петербурзі та інших областях. Служити строковикам доведеться у складних умовах.