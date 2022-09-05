"Может сразу из морга?" В россии добровольцев на войну с Украиной уже набирают из психиатрических клиник

В сети шутят, что "именное подразделение" с душевнобольными должно возглавить российский президент

Командование российской армии на фоне тотальных потерь в войне против Украины пытается пополнить боевой состав лечащимися в психиатрических клиниках лицами. Объявление увидели на официальном сайте одной из клиник Санкт-Петербурга.

На это обратил внимание российский оппозиционный журналист Александр Невзоров в своем Telegram-канале. К публикации он прикрепил снимок с экрана с объявлением на сайте Психоневрологического диспансера №2 Санкт-Петербурга о поиске добровольцев. Больным пациентам предлагают присоединиться минимум на 6 месяцев (контракт) к именным российским подразделениям "Кронштадт", "Нева", "Павловск". А за это предлагают статус УБД, 50% компенсации за коммуналку, внеконкурсное поступление в вузы и единовременную материальную помощь.

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"Приехали. Это круче "зеков пригожина" и бомжей-сифилитиков. Вербовка на фронт теперь официально ведется в психбольницах и психдиспансерах россии. Сумасшедших Питера сформируют в "именной", "особый" батальон "Шизодержава" и прямо в пижамах и смирительных рубашках бросят на украинский фронт. Всех снабдят личными разрывными клизмами и огромными шприцами с напалмом", — прокомментировал эту ситуацию Александр Невзоров.

Пользователи сети также не смогли обойти тему набора добровольцев из психиатрических клиник. Большинство пришли к выводу, что российские власти окончательно сошли с ума, а кто-то шутил, что возглавить "подразделение" имеет сам кровавый диктатор владимир путин.

Напомним, что о проблемах с "пушечным мясом" в российской армии говорят уже давно — накануне стало известно о том, что на передовую бросают даже тех самых подготовленных бойцов, которые должны были стать инструкторами. Кроме того, пока скрытая мобилизация началась в Москве, Санкт-Петербурге и других областях. Служить срочникам придется в сложных условиях.