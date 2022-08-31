ВСУ нанесли мощные удары на юге Украины: у оккупантов большие потери

Украинские защитники "отминусовали" более сотни оккупантов

Вооруженные силы Украины за предыдущие сутки нанесли серьезный ущерб оккупантам в южных областях нашей страны.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Юг" подразделения ВСУ отработали по четырем пунктам управления вражеских войск, а также по четырем транспортным артериям.

Согласно обнародованной информации, за день оккупанты потеряли 117 солдат и 30 единиц боевой техники, среди которой девять танков Т-72.

Кроме того россияне лишились:

три РСЗО "Град";

САУ "Гиацинт-С";

САУ "Мста-С";

18 единиц автомобильной и бронированной техники;

4 склада с боеприпасами.

В командовании отмечают, что ситуация на юге Украины "стабильно сложная, но контролируемая". Также сообщается, что противник в большинстве своем деморализован, но продолжает оказывать сопротивление.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о начале активного контрнаступления ВСУ на Херсон. Из-за публичной шумихи, поднявшейся из-за новости, в ВСУ вынуждены были подтвердить эти сведения, но подчеркнули, что утечки информации сейчас могут лишь навредить украинским защитникам.