У полон до ЗСУ потрапив російський підполковник з "елітного" підрозділу (відео)

Крім живої сили наші військові здобули багато трофеїв

Початок контрнаступальної операції з боку ЗСУ на Харківщині отримує все більше підтверджень. При цьому командування української армії не поспішає з подробицями, а от російські пропагандисти розводять паніку у мережі, зазначаючи, що росіяни вже втратили контроль над Балаклією і Куп'янськом. А у середу, 7 вересня, у мережі розповсюдили відео, як захисники України взяли у полон російського підполковника, який командував спецпідрозділом на Харківщині.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у власному Telegram-каналі, українським захисникам вдалося частково знищити, а частково взяти у полон військових з Самарського "СОБР" (Специальный отряд быстрого реагирования — ред.). У число полонених потрапив підполковник армії РФ та декілька мілкіших російських військових.

Крім того, за словами Цаплієнка, українським військовим вдалося взяти у самій Балаклії трофеї у вигляді військової техніки, боєприпасів. Були й цікаві екземпляри — наприклад, бронежилет російського військового без броні. Голос на відео стверджує, що росіяни кинули ці речі на позиції під назвою "Москва", коли втікали від ЗСУ.

В InformNapalm додали, що з-поміж трофеїв було два малогабаритні передавачі перешкод РП-377УВМ1Л "Лесочек" (RP-377UVM1L jammer) для транспортних засобів. Вони призначені для радіопридушення каналів радіокерування мінно-вибуховими пристроями для захисту особового складу, авто- та бронетехніки під час руху. Тепер ця техніка працюватиме на користь Збройних сил України.

Крім того, на користь ЗСУ працюватимуть тепер й російські танки, які наші воїни забрали у Балаклії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні російські пропагандисти розвели у мережі істерику через контрнаступ ЗСУ на Харківщині та втрату окупантами Балаклії.