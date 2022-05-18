Питна вода в будинках Миколаєва може з’явитися через місяць-півтора – Кім

Наразі питну воду населенню підвозять

Миколаївська ОВА разом з урядом та Офісом Президента працюють над питанням відновлення постачання питної води в житлові будинки Миколаєва. Про це в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів керівник обласної адміністрації Віталій Кім.

"Уже є програма Кабміну за ініціативою Офісу Президента, в рамках якої виділяються гроші. Ми над цим працюємо", — сказав він.

Кім розповів, що наразі вдалося відновити водопостачання технічної води через міську систему водоочищення з річки Південний Буг.

Зараз, за його словами, почали заповнювати систему водою зі свердловин, і в перспективі місяць-півтора вода в кранах буде питною, але, найімовірніше, подаватиметься за графіком.

"Або ж постійно подаватиметься технічна вода, і кожному потрібно буде окремо здійснювати фільтрацію", — уточнив він.

Кім також зауважив, що наразі опрацьовується кілька проєктів щодо можливості відновлення цілодобового подання питної води населенню, але на їх реалізацію знадобиться "певний час".

Наразі, за словами очільника Миколаївщини, питну воду населенню підвозять. "Її продають, роздають. Загалом, нормально все з водою, жити можна", — підсумував Кім.

Раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для вирішення питання водозабезпечення Миколаєва з резервного фонду державного бюджету виділено 56 млн грн.