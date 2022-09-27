"Джгути і прокладки купуйте самі": в мережі показали, як справи з постачанням в армії рф (відео)

Російським мобілізованим запропонували вирушити на забій власним коштом

Після оголошення часткової мобілізації в росії по мережі вже розлетілися численні відео та фото, на яких видно проблеми окупаційних військ із забезпеченням своїх солдат навіть найнеобхіднішими речами.

Так телеграм-канал "Реальна війна" показав кадри, на яких жінка-інструктор пояснює мобілізованим росіянам про принади бойових умов і про те, що більшість необхідних речей їм доведеться купити самостійно.

На кадрах видно, що жінка пояснює призовникам, що армія забезпечить їх зброєю, формою і бронежилетом, а ось все інше доведеться шукати самостійно. Це стосується не тільки спальників та кариматів, а й усіх медичних засобів, включаючи ліки та джгути.

"Аптечки автомобільні потрошіть, беріть звідти джгути", — сказала вона.

Крім того, вона порадила запастися прокладками для того, щоб використовувати їх замість устілок у взутті та тампонами, які треба використовувати у разі кульових поранень.

"Мужики, самі про себе подбайте, будь ласка. Гроші є, просіть родичів. Десь щось, але купуйте", — додала жінка.

Як повідомлялося раніше, хоча російський диктатор володимир путін заявив, що мобілізуватимуть лише резервістів, проте на практиці виявилося, що у військкомати гребуть усіх поспіль, у тому числі й жінок-медиків.

Втім, далеко не всім сподобалася перспектива стати "гарматним м’ясом", наприклад, у Дагестані почалися масові протести, а в Іркутській області чоловік застрелив військкома.