"Жгуты и прокладки покупайте сами": в сети показали, как обстоят дела со снабжением в армии рф (видео)

Российским мобилизированным предложили отправиться на убой за свой счет

После объявления частичной мобилизации в россии, по сети уже разлетелись многочисленные видео и фото, на которых видны проблемы оккупационных войск с обеспечением своих солдат даже самыми необходимыми вещами.

Так телеграм-канал "Реальная война" показал кадры, на которых женщина-инструктор объясняет мобилизированным россиянам о прелестях боевых условий и о том, что большую часть необходимых вещей им придется купить самостоятельно.

На кадрах видно, что женщина объясняет собравшимся призывникам, что армия обеспечит их оружием, формой и бронежилетом, а вот все остальное придется искать самостоятельно. Это касается не только спальников и карематов, но и всех медицинских приспособлений, включая лекарства и жгуты.

"Аптечки автомобильные потрошите, берите оттуда жгуты", — сказала она.

Кроме того она посоветовала запастись прокладками для того, чтобы использовать их вместо стелек в обуви и тампонами, которые надо использовать в случае пулевых ранений.

"Мужики, сами о себе позаботьтесь, пожалуйста. Деньги есть, просите родственников. Где-то что-то, но покупайте", — добавила женщина.

Как сообщалось ранее, хотя российский диктатор владимир путин заявил, что мобилизировать будут только резервистов, однако на практике оказалось, что в военкоматы гребут всех подряд, в том числе и женщин-медиков.

Впрочем, далеко не всем понравилась перспектива стать "пушечным мясом", например в Дагестане начались массовые протесты, а в Иркутской области мужчина застрелил военкома.