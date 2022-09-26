Не просто снимают на телефоны. Как Дагестан и Кабардино-Балкария бунтуют против мобилизации в рф

Вчера на митинги выходили преимущественно женщины, сегодня же вышло много мужчин

В россии впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину начались серьезные бунты с ожесточенными столкновениями с полицией, перекрытием дорог и стрельбой. Это кардинально отличается от протестов в москве, где протестующие просто снимали задержания на телефоны.

Так, после того, как призывникам начали массово выдавать повестки в рамках частичной мобилизации, в Дагестане протестующие женщины спорили с полицейскими, доказывая, что войну начала россия, одному из сотрудников МВД пришлось убегать от демонстрантов.

25 сентября на площади перед Домом правительства в Нальчике собрались около двух десятков женщин, протестующих против мобилизации.

Рассказываем, что происходит в регионах россии сейчас:

Протесты охватили крупнейшие города сразу двух республик Дагестана и Кабардино-Балкарии. Так, в понедельник в столице Дагестана, Махачкале, и городе Хасавюрт сотни людей вышли на акцию протеста, передает "Кавказ.Реалии".

Больше всего людей собралось на площади в центре Махачкалы — несколько сотен человек. Вскоре началась массовая драка протестующих с полицейскими. Как минимум 20 участников задержали. Силовики избивали протестующих, а сотрудники Росгвардии также угрожали журналистам и требовали удалить видео задержаний. Несмотря на то, что, силовики для разгона применяют газовые баллончики, люди все равно не уходят и отбивают задержанных.

Столкновения в Махачкале выглядят так:

Отметим, что сегодняшний протест в Махачкале отличается от вчерашнего тем, что теперь на улицы вышло много мужчин. Около 120 человек задержали, в отношении многих из них открыли административные дела, против восьми возбуждены уголовные.

"Задержанные находятся в разных отделах полиции. Кто в Ленинском, кто в Кировском, кто в Советском. Есть еще люди в шестом отделе (Центр по противодействию экстремизму, — ред.). Всего где-то 120 с чем-то человек", – цитирует "Кавказ. Реалии" слова собеседника в правоохранительных органах.

В отношении задержанных на утро 26 сентября составлены 46 протоколов за участие в "несанкционированном" митинге: "По информации, что есть у меня, возбуждено восемь уголовных дел из-за нападения на полицейских. Среди них есть и один несовершеннолетний, как минимум. Еще два дела возбуждены за экстремистские призывы, но точно не ясно – они именно против задержанных на митинге или тех, кто призывал в сети интернет выходить на протесты".

Тетя одного из тех, в отношении которого возбудили уголовное дело, рассказала журналистам, что племянника избили в Советском отделе: "Он успел позвонить мне только, я юристка. Он сказал, что его в машине полицейской несколько раз ударили в живот, спину. Потом уже в отделе по лицу били. Сказал еще, что дело против него возбудили уголовное".

Еще одно издание, "Черновик", сообщает, что в Советском РОВД Махачкалы находится 27 несовершеннолетних задержанных.

По состоянию на сейчас митинг разогнали:

На митинге в Хасавюрте тоже начались задержания, но, как видно на видео из соцсетей, протестующие отбивают своих. Происходят стычки возле автобуса силовиков.

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Протесты в Кабардино-Балкарии

Протесты против мобилизации начались и в другой республике – Кабардино-Балкарии. В частности, на улицы вышли жители Нальчика, к ним снова вышли представители администрации, и начали выслушивать уже традиционную критику войны и мобилизации.

"Скажите зачем и сколько еще детей будут забирать. Вы должны нам ответить… 20 лет — это не взрослый человек" — говорит одна из женщин.