Не просто знімають телефони. Як Дагестан і Кабардино-Балкарія бунтують проти мобілізації в росії

Вчора на мітинги виходили переважно жінки, сьогодні ж вийшло багато чоловіків

У росії вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну почалися серйозні бунти із запеклими зіткненнями з поліцією, перекриттям доріг та стріляниною. Це кардинально відрізняється від протестів у Москві, де протестувальники просто знімали затримання на телефони.

Так, після того, як призовникам почали масово видавати повістки в рамках часткової мобілізації, у Дагестані жінки, які протестували, сперечалися з поліцейськими, доводячи, що війну розпочала росія, одному зі співробітників МВС довелося тікати від демонстрантів.

25 вересня на площі перед Будинком уряду в Нальчику зібралося близько двох десятків жінок, які протестують проти мобілізації.

Розповідаємо, що відбувається у регіонах росії зараз:

Протести охопили найбільші міста одразу двох республік Дагестану та Кабардино-Балкарії. Так, у понеділок у столиці Дагестану, Махачкалі, та місті Хасавюрт сотні людей вийшли на акцію протесту, передає " Кавказ.Реалії ".

Найбільше людей зібралося на площі у центрі Махачкали – кілька сотень людей. Незабаром розпочалася масова бійка протестувальників із поліцейськими. Щонайменше 20 учасників затримали. Силовики били протестувальників, а співробітники росгвардії також погрожували журналістам та вимагали видалити відео затримань. Незважаючи на те, що силовики для розгону застосовують газові балончики, люди все одно не йдуть і відбивають затриманих.

Зіткнення в Махачкалі виглядають так:

Зазначимо, що сьогоднішній протест у Махачкалі відрізняється від вчорашнього тим, що тепер на вулиці вийшло багато чоловіків. Близько 120 осіб затримали, стосовно багатьох із них відкрили адміністративні справи, проти восьми порушено кримінальні.

"Затримані перебувають у різних відділах поліції. Хто в Ленінському, хто в Кіровському, хто в Радянському. Є ще люди в шостому відділі (Центр із протидії екстремізму, — ред.). Усього десь 120 із чимось людей", – цитує " Кавказ. Реалії " слова співрозмовника у правоохоронних органах.

Щодо затриманих на ранок 26 вересня складено 46 протоколів за участь у "несанкціонованому" мітингу: "За інформацією, що є у мене, порушено вісім кримінальних справ через напад на поліцейських. Серед них є й один неповнолітній, як мінімум. Ще два справи порушено за екстремістські заклики, але достеменно не ясно – вони саме проти затриманих на мітингу або тих, хто закликав у мережі інтернет виходити на протести".

Тітка одного з тих, стосовно якого порушили кримінальну справу, розповіла журналістам, що племінника побили в Радянському відділі: "Він встиг подзвонити мені тільки, я юристка. Він сказав, що його в поліцейській машині кілька разів ударили в живіт, спину. у відділі по обличчю били. Сказав ще, що справу проти нього порушили карну".

Ще одне видання, "Чернетка", повідомляє, що в Радянському РВВС Махачкали перебуває 27 неповнолітніх затриманих.

Наразі мітинг розігнали:

На мітингу в Хасавюрті теж почалися затримання, але, як видно на відео із соцмереж, протестувальники відбивають своїх. Відбуваються сутички біля автобуса силовиків.

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Протести у Кабардино-Балкарії

Протести проти мобілізації розпочалися й у іншій республіці – Кабардино-Балкарії. Зокрема, на вулиці вийшли жителі Нальчика, до них знову вийшли представники адміністрації та почали вислуховувати вже традиційну критику війни та мобілізації.

"Скажіть навіщо і скільки ще дітей забиратимуть. Ви повинні нам відповісти… 20 років — це не доросла людина", — каже одна з жінок.