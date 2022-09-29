Ракетний удар по Миколаєву: є загиблі та багато поранених (фото)

Удар було завдано поруч із зупинкою громадського транспорту

У четвер, 29 вересня, російські загарбники касетними снарядами атакували Миколаїв. Удар прийшовся по зупинці громадського транспорту, де знаходилися люди. Наразі відомо як мінімум про 2 загиблих та понад 10-ок постраждалих.

Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва у власному Telegram-каналі.

"Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту у людному районі міста! Саме в "час-пік"… Саме тоді, коли мірні мешканці поверталися до дому… Це ніщо інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! На зараз: 2 загиблих, 12 поранених. До міста влучення виїхали бригади швидкої допомоги", — повідомила вона.

Тим часом факт удару росіян по Миколаєву підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Він зазначив, що на місці працюють усі профільні служби. Пізніше додав, що станом на 19:20 внаслідок атаки росіян загинули три людини. Крім того, було пошкоджено житлові будинки та електромережі.

Місцеві канали почали публікувати фото з місця подій. На них чітко видно яких вид зброї застосували російські військові та той факт, що вони поцілили у зупинку громадського транспорту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зранку 29 вересня російські військові атакували Дніпропетровську область. Внаслідок атаки постраждало підприємство у Криворізькому районі та понад десяток працівників.