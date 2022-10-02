Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" проанализировал, насколько серьезны ядерные угрозы рф

россия продолжает ядерно нагнетать: задержан гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов – якобы для "временного допроса", не прекращается бряцанье ядерным оружием.

Похищение Игоря Мурашова – это не так про ядерный шантаж, как про стремление оккупантов установить полный контроль над ЗАЭС. По результатам так называемого "референдума", в понимании русских, ЗАЭС теперь находится на территории россии и должна быть встроена в энергетическую систему рф. Не исключено, что Мурашова будут склонять к переходу на сторону оккупантов. Можно предположить, что попытки русских присвоить ЗАЭС в дальнейшем будут существенно активизированы.

Угроза применения ядерного оружия может быть связана не с этим конкретно похищением, а с нашей попыткой освободить любую территорию, которую россия сочла "своей". Но в данном случае стоит прислушаться и к словам главы ГУР Кирилла Буданова, который в ближайшем будущем не прогнозирует применение ядерного оружия.