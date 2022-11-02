"Перезапуск" зернового коридору та ядерний шантаж від КНДР: 5 новин, які ви могли проспати

Без цікавих заяв та важливих рішень уночі не обійшлося

Українці живуть в очікуванні закінчення війни, а особливо — звільнення Херсонщини від російської навали. І хоча це, за прогнозами експертів, може статися найближчими тижнями, не лише події на фронті важливі для нашої країни. Світовий порядок теж змінюється, і щоб бути в курсі всього, слід невідривно за ним стежити.

"Телеграф" вирішив зібрати для вас п’ять важливих новин ночі на 2 листопада, які ви могли пропустити за час сну. Зазначимо, що частина подій припала на Україну, а частина — вже стандартно на політичні події в інших країнах.

Вночі знову було неспокійно

У ніч із 1 на 2 листопада гучні вибухи лунали на території Полтавської та Дніпропетровської областей. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, на регіон була здійснена спроба атаки ворожими безпілотниками. Повідомлялося про роботу засобів ППО, у тому числі у Кременчуці.

Працювали наші зенітники і на Дніпропетровщині. Як зазначали кореспонденти "Суспільного", вибухи було чути безпосередньо в обласному центрі. Інформації про те, чи офіційно були прильоти, не повідомлялося. Однак після опівночі від мера Бориса Філатова в соцмережах з’явилося досить промовисте повідомлення, яке дуже точно висловлює настрій українців під час війни по відношенню до ворога.

Зерновий коридор "перезапустять"

Туреччина вирішила ігнорувати російські істерики щодо перекриття зернового коридору у Чорному морі. За даними міністра оборони країни Хулусі Акара, турецька сторона поінформувала росіян, що продовжить виводити суховантажні судна з українських портів, незважаючи на погрози з боку путіністів.

Згодом з’явилася інформація і з боку української мінінфраструктури — вихід нової партії суден у бік Туреччини очікується 3 листопада. Це підтвердив очільник відомства Олександр Кубраков.

КНДР знову брязкає ядеркою

Диктаторські режими все ще живуть: у Північній Кореї, наприклад, продовжують загрожувати найближчим сусідам жорстокою розправою. Крім усних погроз, які лунають від керівництва КНДР у бік Південної Кореї та США, було ще й здійснено запуск балістичних ракет. На цей раз — у бік Японії, над акваторією Японського моря. За даними Kyodo, всього у повітря випустили три снаряди, один з яких приземлився неподалік міста Сокчхо.

Білорусь знову активізується?

На 2 листопада заплановані переговори міністерств оборони росії та Білорусі, які має очолити Сергій Шойгу. Як відзначають росЗМІ, колегія пройде в режимі онлайн, відеозв’язку. Повідомляється, що однією з головних тем стане взаємодія військових відомств цих держав для протидії "спробам фальсифікувати історію".

Хороші новини з півдня

Поки українці справді завмерли в очікуванні на звільнення Херсонщини, наші військові роблять все можливе для наближення цього моменту. Так, за останню добу українська авіація виконала щонайменше вісім бойових вильотів, а артилерія виконала близько 160 вогневих завдань. В результаті — мінус мінімум 25 ворожих солдатів, одразу три "Гради", великокаліберна самохідна гаубиця "Акація", ЗРК "Тор", мінометна установка "Нона" та багато бронетехніки. Також на повітря злетіли три склади з боєкомплектом — у Генічному, Бериславському та Баштанському районах.

За подіями 2 листопада ви можете продовжувати стежити у нашому текстовому онлайні: Війна — день 252: важкі бої на Донбасі, колаборанти втекли з Херсона