Війна — день 252: тяжкі бої на Донбасі, колаборанти втекли з Херсона

Оперативно про головне 2 листопада

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації в Україну триває вже 252 дні. Україна поступово відновлює енергопостачання, порушене російськими ударами по інфраструктурі. На фронті окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій сил української оборони на окремих напрямках, а також обстрілюють українські позиції вздовж лінії зіткнення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Для всіх споживачів в Україні вже відновлено технічну можливість водопостачання. Для більшості також є технічна можливість постачання електрики. Стабілізаційні відключення продовжуються у дев’яти регіонах України. Енергетики та місцева влада роблять все, щоб скоротити час відключень, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дані за 30 жовтня доступні в матеріалі: "Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди" .

З інформацією за 31 жовтня можна ознайомитись у трансляції: "Війна — день 250: росія завдала нового масованого удару, в Україні аварійних відключень світла".

Про те, що відбувалося 1 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 251: в Україні віялові відключення світла, ЗСУ звільняють Луганщину".