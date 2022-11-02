Крадуть архіви та депортують людей: ворог ще сильніше заметушився на півдні

Росіяни втрачають безліч солдатів "двохсотими" і "трисотими", але все ще не можуть зупинитися

Російські загарбники продовжують тримати часткову оборону тимчасово окупованих територій України, встановлюючи додаткові загородження та ще більше третюючи місцеве населення. Так, на Херсонщині вже розпочалася псевдоевакуація мирних жителів навіть із лівого берега Дніпра, куди більшість окупантів були змушені відступити раніше.

Як повідомляє у свіжому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, підтверджено примусове вивезення мешканців села Велика Лепетиха та інших населених пунктів області вглиб окупованих територій. При цьому населення депортують винятково автобусами, використовувати приватний транспорт росіяни заборонили.

Велика Лепетиха на карті

Крім мирних українців, якими, по суті, прикриваються як живим щитом, окупанти також вивозять і інші речі. Як зазначають наші військовослужбовці, цього разу загребущі руки росіян дісталися архівних документів, які знаходилися в адмінбудинках Херсона. Навіщо ці файли потрібні окупантам, незрозуміло; ймовірно, це зроблено для підготовки до чергового етапу переписування історії, що так люблять робити у Кремлі.

Також у Генштабі відзначили рекордне зростання поранених ворожих солдатів на Донбасі. "Трьохсотих" росіян настільки багато, що противнику довелося розгорнути додатковий військовий госпіталь біля села Заповітне Бажання, що на Донеччині. Попри те, що ця "медустанова" відносно нова, вона вже переповнена пораненими.

Завітне Бажання на карті

Раніше "Телеграф" розповідав, чи слід чекати запеклих вуличних боїв, коли ЗСУ таки зайдуть до Херсона. Крім цього, військовий оглядач Олександр Коваленко оцінював, як швидко українській армії вдасться звільнити від російських загарбників правобережну Херсонщину.