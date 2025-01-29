ТОП-3 телефона с хорошей батареей до 8 тысяч гривен. Днями работают на одном заряде

Каждая модель имеет свои особенности

Способность телефона к длительной автономной работе является важным параметром при его выборе. Некоторые смартфоны могут работать на одном заряде несколько дней.

"Телеграф" рассказывает о телефонах с батареей 6000 мАч, которые можно купить в Украине по цене до 8 тысяч гривен. Как заявляют производители, такого аккумулятора может хватить на трое и более суток работы смартфона.

Motorola G24 Power — 5 999 гривен

Батарея 6000 мА*ч более массивна, чем меньшие по емкости, поэтому телефон больше и тяжелее, чем большинство современных моделей. Но Motorola Moto G24 Power способна работать на одном заряде до 6-7 дней при суммарном использовании до часа в день.

Motorola G54 Power — 7 999 гривен

Оснащенный аккумулятором 6000 мА*ч смартфон также обладает мощной двойной основной камерой на 50 Мп + 8 Мп. Благодаря батарее можно много часов наслаждаться контентом и использовать приложения. Поддерживает технологию зарядки TurboPower, которая позволяет быстро заряжать телефон.

Realme C75 — 7 999 гривен

С батареей 6000 мА*ч телефон легко выдерживает два дня активного пользования без необходимости подзарядки. Обладает быстрой зарядкой мощностью 45 Вт, что позволяет за 30 минут пополнить заряд до 50%. Есть также функция обратной зарядки, благодаря которой можно поделиться энергией с другим устройством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три смартфона с хорошей камерой в Украине можно купить по цене до 6 тысяч гривен. Каждая модель имеет свои особенности.