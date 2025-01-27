Обойдетесь без айфона: топ-3 телефона с хорошей камерой до 4000 гривен

"Телеграф" показал бюджетные смартфоны

Для украинцев смартфон стал не только особым для связи, но и инструментом получения оперативной информации о воздушных тревогах, новости и общения с близкими. Особое внимание приобрела и камера телефона, однако для большинства людей играет роль и цена такого устройства.

"Телеграф" собрал информацию о бюджетных смартфонах с качественными камерами. А также рассказал, какая у них емкость аккумулятора.

Sony Xperia X F5121 — 3662 гривен

Sony Xperia X F5121 предлагает мощную фронтальную камеру на 13 Мп, что позволяет делать качественные селфи с хорошей детализацией и четкостью. Основная камера на 23 МП обеспечивает высокое качество фотографий даже при плохом освещении.

Однако емкость аккумулятора 2620 мАч достаточно невелика для современных стандартов — это может потребовать более частой подзарядки устройства. Стоимость модели — 3662 грн.

Motorola Moto E14 — 3299 гривен

Motorola Moto E14 оснащен основной камерой на 13 Мп и фронтальной на 5 Мп. Хотя профессиональные фото на этом смартфоне делаются сложно, но при правильных настройках можно получить качественные снимки для использования. Важным преимуществом является мощный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, обеспечивающий длительную автономную работу. Стоимость этого бюджетного смартфона — 3 299 грн.

Samsung Galaxy A30s — 3 499 гривен

Samsung Galaxy A30s выделяется среди конкурентов мощной системной камерой: фронтальная на 16 МП позволяет производить детализированные селфи, а основная тройная камера (25 МП + 5 МП + 8 МП) обеспечивает разнообразные возможности для фотосъемки. Смартфон также оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч. При цене 3499 грн это одно из самых сбалансированных предложений в бюджетном сегменте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бюджетных смартфонах с хорошим аккумулятором и сколько они стоят.