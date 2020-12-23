NASA выпустил захватывающий трейлер будущей посадки марсохода на Красную планету (видео)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) представило видео, на котором продемонстрирована будущая посадка марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Напомним, что аппарат был запущен 30 июля 2020 года в рамках миссии Марс-2020.

Видео показывает, как будет выглядеть конечная фаза путешествия Perseverance после около 470 миллионов километров, сообщает Сnet.

Миссия запланирована на 18 февраля 2021 года. Тогда марсоход должен приземлиться на марсианском кратере Джезеро.

Анимация охватывает все: от прибытия до раскрытия парашюта и фактического приземления на Красную планету.

NASA будет вести прямую трансляцию посадки, в конечном итоге мы сможем получить невероятное представление о процессе.

Добавим, что главными целями марсохода Perseverance станут изучение геологии Марса, а также история эволюции планеты, отбор и подготовка образцов грунта для доставки на Землю.

Специалисты NASA загрузили в марсоход карты Красной планеты, чтобы ровер смог самостоятельно строить оптимальные маршруты и избегать препятствий.

Марсоход сможет совершить мягкую посадку на поверхности Марса, а все благодаря новым колесам и парашюту, которые были встроены в космический аппарат.