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Четверг, 30.07.2020
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Mars-2020: агенство NASA запустило марсоход Perseverance (Видео)

Mars-2020: агенство NASA запустило марсоход Perseverance (Видео)
19:04 Сегодня Телеграф
В четверг, 30 июля, в рамках миссии Mars-2020 NASA совершило долгожданный запуск Atlas V с новым планетоходом Perseverance. Путешествие продлится семь месяцев.

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") осуществит посадку в кратере Джезеро. Это место интересно для ученых с точки зрения поиска следов микробной жизни.

Прибытие Perseverance на Марс наметили на 18 февраля 2021 года.

Основными научными целями марсохода станут изучение геологии Красной планеты, а также истории ее эволюции, поиски следов былой жизни, отбор и подготовка образцов грунта для доставки на Землю в будущем.

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Как уже сообщалось, в NASA загрузили в ровер Perseverance самые детальные из имеющихся карт Марса, это должно дать ему возможность самостоятельно строить наиболее оптимальные маршруты и избегать препятствий.

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Все по теме:

НАСА, Марс, Атлас V, Марс-2020, Perseverance.

Автор:

Телеграф
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