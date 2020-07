Mars-2020: агенство NASA запустило марсоход Perseverance (Видео)

Марсоход Perseverance ("Настойчивость") осуществит посадку в кратере Джезеро. Это место интересно для ученых с точки зрения поиска следов микробной жизни.

Прибытие Perseverance на Марс наметили на 18 февраля 2021 года.

Основными научными целями марсохода станут изучение геологии Красной планеты, а также истории ее эволюции, поиски следов былой жизни, отбор и подготовка образцов грунта для доставки на Землю в будущем.

