Дубль два: SpaceX отправит Сrew Dragon еще раз на МКС

Компания SpaceX во второй раз готовит экипаж Сrew Dragon для полета к МКС. В NASA уже даже назвали астронавтов, которые отправятся в рамках новой миссии.

В конце мая 2020-го компания Илона Маска отправила своих астронавтов на МКС с территории США на космическом корабле Crew Dragon. Миссия прошла успешно.

Первыми, кто "удостоился" испытать космический корабль Crew Dragon в действии были астронавты Боб Бенкен и Даг Херли. Именно они отправились на МКС для проведения экспериментов.

И вот, не успели астронавты вернуться назад на Землю, как NASA уже запланировали новый полет Сrew Dragon. Представители даже определились с четверкой астронавтов, которые полетят в рамках новой миссии - Crew-2.

В новый экипаж вошли: Шейн Кимбро (командир корабля), Меган Макартур (супруга Боба Бенкена), японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Второй полет корабля SpaceX Crew Dragon, который планируют на весну 2021 года, будет оставаться на МКС в течение полугода.