Поймали их всех: SpaceX впервые удалось провести "мягкую посадку" обоих частей носового обтекателя

Компании SpaceX, после успешного запуска южнокорейского спутника, удалось поймать обе части носового обтекателя ракеты Falcon 9.

SpaceX изначально ставила цель по созданию многоразовой ракеты, что позволит значительно удешевить полеты в космос. Однако если ранее компании удавалось лишь возвратить и заново использовать ракету-носитель, то теперь же она успешно "поймала" и обе части носового обтекателя.

Успехом компании поделился в Twitter Илон Маск.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships! — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2020

В свою очередь американское космическое агентство NASA выложило видео, на котором видно, как одна из таких частей спускается на парашюте на специальный корабль.

Videos of yesterday’s catch of both fairing halves pic.twitter.com/yzTDFzlulL — SpaceX (@SpaceX) July 21, 2020

По словам Илона Маска, стоимость этих деталей оценивается в около 6 миллионов долларов.

Компания уже использовала повторно некоторые детали после их приземлений на землю или в море, но подобное мягкое приземление позволит сэкономить несколько десятков часов работы и миллионы долларов вложений, необходимых для их восстановления.

Носовой обтекатель, это оболочка, которая прикрывает и защищает полезную нагрузку или выводимое на орбиту устройство. После выхода из плотных слоев атмосферы, он распадается на две части, которые падают обратно на Землю. Для их поимки SpaceX использует специальные корабли с сетями, на которые они должны опуститься.

Ранее специалисты компании ловили только одну часть обтекателя.