Поймали их всех: SpaceX впервые удалось провести "мягкую посадку" обоих частей носового обтекателя

SpaceX изначально ставила цель по созданию многоразовой ракеты, что позволит значительно удешевить полеты в космос. Однако если ранее компании удавалось лишь возвратить и заново использовать ракету-носитель, то теперь же она успешно "поймала" и обе части носового обтекателя.

Успехом компании поделился в Twitter Илон Маск.

Both fairing halves caught from space by @SpaceX ships!

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2020