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Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи (Видео)

Ракета SpaceX вывела на орбиту военный спутник Южной Кореи (Видео)
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту Земли первый военный спутник связи Южной Кореи ANASIS-II.

Ракета Falcon 9 компании SpaceX успешно вывела в космос спутник связи Anasis II для вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщается, трансляцию старта ракеты осуществляли в прямом эфире компания SpaceX, основанной Илоном Маском. Запуск состоялся с американского космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Изначально старт был запланирован на воскресенье, 19 июля. Тем не менее во время проверки систем ракеты Falcon 9 было принято решение перенести запуск еще на сутки. 

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В результате успешного старта первая ступень космического корабля приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане.

Как сообщили в компании SpaceX, именно эти первые ступени использовались во время запуска на орбиту пилотируемого корабля Crew Dragon, который открыл новую главу в освоении космоса в США.

Напомним, после того, как SpaceX открыла прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink, появились первые подробности о фирменных роутерах.

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Все по теме:

Космос, Наука, Falcon 9, SpaceX.

Автор:

Телеграф
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