SpaceX выпустит "космические" Wi-Fi роутеры

Вскоре после того, как SpaceX открыла прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink, появились первые подробности о фирменных роутерах.

Производством "космических роутеров" будет заниматься тайваньская корпорация Wistron NeWeb.

Известно, что в базе данных FCC уже был замечен фрагмент принципиальной схемы нового устройства, а также снимки нижней части корпуса гаджета, сообщает wcctftech.

В результате маршрутизаторы SpaceX будут иметь форму равнобедренного треугольника с размером основания 38,5 миллиметра и боковых сторон по 72,5 миллиметра.

Когда роутеры появятся в продаже

Принято считать, что регистрация в FCC свидетельствует о скором старте продаж соответствующего оборудования.

Компания SpaceX обращалась к регулятору с требованием не распространять никакой детальной характеристики о роутере в течение 180 дней. Это сигнализирует о том, что в ближайшие полгода компании предстоит продать максимальное количество маршрутизаторов или продолжить заявку для сокрытия коммерческой тайны.

Напомним, Запланированный запуск южнокорейского военного спутника связи ракетой SpaceX Falcon 9 был отложен с целью решения проблемы на второй ступени ракеты-носителя и возможной замены оборудования, сообщает Spaceflight Now.