Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Не Чернигов: где Десна будет играть еврокубковые матчи?
Не Чернигов: где Десна будет играть еврокубковые матчи?
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

SpaceX выпустит "космические" Wi-Fi роутеры

SpaceX выпустит "космические" Wi-Fi роутеры
Обновлено 10:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com
Вскоре после того, как SpaceX открыла прием заявок на подключение к спутниковому интернету Starlink, появились первые подробности о фирменных роутерах.

Производством "космических роутеров" будет заниматься тайваньская корпорация Wistron NeWeb.

Известно, что в базе данных FCC уже был замечен фрагмент принципиальной схемы нового устройства, а также снимки нижней части корпуса гаджета, сообщает wcctftech.

В результате маршрутизаторы SpaceX будут иметь форму равнобедренного треугольника с размером основания 38,5 миллиметра и боковых сторон по 72,5 миллиметра.

Космический Wi-Fi роутер

Сэкономит миллионы долларов: новые аппараты NASA станут самостоятельными

Когда роутеры появятся в продаже

Принято считать, что регистрация в FCC свидетельствует о скором старте продаж соответствующего оборудования.

Компания SpaceX обращалась к регулятору с требованием не распространять никакой детальной характеристики о роутере в течение 180 дней. Это сигнализирует о том, что в ближайшие полгода компании предстоит продать максимальное количество маршрутизаторов или продолжить заявку для сокрытия коммерческой тайны.

Напомним, Запланированный запуск южнокорейского военного спутника связи ракетой SpaceX Falcon 9 был отложен с целью решения проблемы на второй ступени ракеты-носителя и возможной замены оборудования, сообщает Spaceflight Now.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Космос, Наука, SpaceX, WI-FI роутеры.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
04 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
05 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь