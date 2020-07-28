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"Марс 2020": робот Perseverance получил самые детальные карты Красной планеты

"Марс 2020": робот Perseverance получил самые детальные карты Красной планеты
Обновлено 02:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот
Специалисты NASA загрузили в ровер Perseverance самые детальные из имеющихся карт Марса, это должно дать ему возможность самостоятельно строить наиболее оптимальные маршруты и избегать препятствий.

Робот Perseverance в рамках миссии "Марс 2020" отправится изучать Красную планету 30 июля. Запуск устройства стоимостью в $2,7 млрд состоится с Мыса Канаверал. Если не возникнет непредвиденных ситуаций, он спустится в кратер Джезеро 18 февраля 2021 года. 

В НАСА считают, что этот кратер диаметром 45 километров, который "ранее содержал в себе озеро и дельту реки", является лучшим местом для начала поиска жизни и отбора проб грунта. 

При том, кратер, впрочем как и другие участки Марса, имеет крайне неровную поверхность. Именно поэтому детальная карта и была загружена в шестиколесный робот, ведь это позволит ему строить оптимальный маршрут и объезжать препятствия. 

Отмечается, что карты были созданы Геологической службой США (USGS), их создавали исходя из информации, переданной устройствами Аэрокосмического агенства США за последние пять лет. 

Команда проекта в настоящее время ведет последние подготовки аппарата к запуску. Ученые выражают оптимистические предположения, что пандемия коронавируса не скажется на старте миссии. 

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Предполагается, что марсоход будет за один марсианский день преодолевать по 200 метров. Его основной задачей будет поиск признаков наличия на планете следов микроорганизмов. Также ученые хотят понять устройство геологических процессов на Марсе. 

Помимо Perseverance к Красной планете отправится и беспилотный "вертолет" Mars Helicopter.

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НАСА, Марс, Perseverance.

Автор:

Телеграф
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