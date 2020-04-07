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Миссия "Марс-2020": ровер Perseverance получил новые колеса и парашют

Миссия "Марс-2020": ровер Perseverance получил новые колеса и парашют
04:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Ровер Perseverance из миссии "Марс-2020" получил колеса и парашют, которые помогут марсоходу совершить мягкую посадку на поверхности Красной планеты.

Миссия Mars 2020 Perseverance Rover должна быть запущена в июле 2020 года. Предполагается, что спускаемый модуль с марсоходами совершит посадку на планету летом 2021 года. В ее состав войдут два ровера, вероятным местом посадки которых станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.

Об этом говорится в сообщении НАСА.

Исследовательские аппараты должны будут взять пробы грунта в окрестностях мест посадки, чтобы определить, существовали ли на Марсе условия для жизни микробов. Недавно установленные колеса на ровер и парашют позволят устройству совершить мягкую посадку на поверхности Красной планеты. Вес парашюта составляет 88 кг, а его площадь — не менее 21 м.

Среди устройств на борту ровера — 23 камеры, два микрофона, которые позволят ему слушать марсианские ветра, и лазеры, они будут использоваться для химического анализа грунта. Кроме того, в марте 2020 года ученые из НАСА установили последние научные инструменты для Perseverance.

Напомним: 

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НАСА, Марс, Марсоход, Perseverance.
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