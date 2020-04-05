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За пределы Солнечной системы: NASA работает над новым телескопом

За пределы Солнечной системы: NASA работает над новым телескопом
16:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Новый телескоп НАСА будет использовать сразу два метода - транзит и микролинзирование.

НАСА представило новый прибор для обнаружения новых экзопланет — телескоп для широкополосной инфракрасной съемки (WFIRST). Его можно использовать для идентификации малых удаленных планет и других космических тел — например, коричневых карликов и черных дыр.

WFIRST будет использовать два способа идентифицировать объекты — метод транзита и микролинзирование. Ранее большинство планет обнаружили во время транзита, когда они проходят перед звездой, временно перекрывая ее свет. Но новый телескоп будет в первую очередь следить за противоположным эффектом — небольшими скачками излучения, вызванными микролинзированием. Они встречаются реже, потому что основаны на случайном выравнивании двух широко разнесенных и не связанных между собой звезд, дрейфующих в пространстве.

"Сигналы микролинзирования с малых планет редки и кратковременны, но они сильнее, чем сигналы от других методов", — отметил Дэвид Беннетт, который возглавляет группу гравитационного микролинзирования в Центре космических полетов НАСА.

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Исследователи объяснили, что процесс нахождения планет похож на угадывание картинки, "когда у тебя есть только ее половина". "Чтобы полностью понять, как формируются планетарные системы, нам необходимо найти планеты всех масс на всех известных нам расстояниях. Ни одна техника не может этого сделать, но новая съемка WFIRST в сочетании с результатами Kepler и TESS покажет гораздо большую картину", — отметили они.

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НАСА, Космос, Телескоп, Наука, Планеты, WFIRST.
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