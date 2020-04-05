НАСА: NEOWISE сделал снимок двух гигантских астероидов (Фото)

Новости науки:НАСА опубликовало удивительное изображение двух гигантских астероидов, путешествующих в поясе астероидов, оба из которых больше по размеру, чем некоторые из городов в мире.

Американское космическое агентство поделилось снимком, на котором отслеживается движение крупных астероидов Лина и Клото, расположенных в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Лина имеет около 37 миль (60 км) в диаметре и имеет более чем 2000 дней на орбите вокруг Солнца. Клото немного больше, имея 50,9 миль (82 км) в диаметре и имеет 1596-дневную орбиту вокруг нашей главной звезды.

НАСА наблюдало за космическими породами с помощью телескопа NEOWISE. Он также заявляет на своем официальном сайте: "появляясь в виде строк оранжевых точек, самые яркие наборы точек принадлежат астероидам Клото и Лина. Оба вращаются в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в то время как более мелкие и более отдаленные астероиды также можно увидеть, на этом изображении".

Эти космические объекты были сфотографированы компанией NEOWISE в рамках проекта по охоте на астероиды миссии Wise (Wide-field Infrared Survey Explorer).

Космические камни в пределах пояса астероидов предположительно не представляют почти никакой опасности для Земли, из-за той роли, которую Юпитер играет в Солнечной системе. Гигантская планета обладает таким мощным гравитационным притяжением, что это фактически помогает удерживать пояс астероидов на месте, поэтому объекты не путешествуют по всей системе.

Если бы Юпитер не использовал свое гравитационное притяжение на эти объекты в поясе, внутренние планеты были бы постоянно подвержены риску столкновения с крупными астероидами.

"Присутствие Юпитера фактически защищает Меркурий, Венеру, Землю и Марс от повторных столкновений с астероидами!",- говорится в заявлении НАСА.

Вероятность столкновения крупного астероида с Землей - один шанс из 300 000. Тем не менее, такая перспектива возможна, говорит НАСА.

Напомним, Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I/Borisov. Обсерватория зафиксировала разрушение кометы на два фрагмента.