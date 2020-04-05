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НАСА: NEOWISE сделал снимок двух гигантских астероидов (Фото)

НАСА: NEOWISE сделал снимок двух гигантских астероидов (Фото)
09:37 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:НАСА опубликовало удивительное изображение двух гигантских астероидов, путешествующих в поясе астероидов, оба из которых больше по размеру, чем некоторые из городов в мире.

Американское космическое агентство поделилось снимком, на котором отслеживается движение крупных астероидов Лина и Клото, расположенных в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Лина имеет около 37 миль (60 км) в диаметре и имеет более чем 2000 дней на орбите вокруг Солнца. Клото немного больше, имея 50,9 миль (82 км) в диаметре и имеет 1596-дневную орбиту вокруг нашей главной звезды.

НАСА наблюдало за космическими породами с помощью телескопа NEOWISE. Он также заявляет на своем официальном сайте: "появляясь в виде строк оранжевых точек, самые яркие наборы точек принадлежат астероидам Клото и Лина. Оба вращаются в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, в то время как более мелкие и более отдаленные астероиды также можно увидеть, на этом изображении".

Эти космические объекты были сфотографированы компанией NEOWISE в рамках проекта по охоте на астероиды миссии Wise (Wide-field Infrared Survey Explorer).

Космические камни в пределах пояса астероидов предположительно не представляют почти никакой опасности для Земли, из-за той роли, которую Юпитер играет в Солнечной системе. Гигантская планета обладает таким мощным гравитационным притяжением, что это фактически помогает удерживать пояс астероидов на месте, поэтому объекты не путешествуют по всей системе.

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Если бы Юпитер не использовал свое гравитационное притяжение на эти объекты в поясе, внутренние планеты были бы постоянно подвержены риску столкновения с крупными астероидами.

"Присутствие Юпитера фактически защищает Меркурий, Венеру, Землю и Марс от повторных столкновений с астероидами!",- говорится в заявлении НАСА.

Вероятность столкновения крупного астероида с Землей - один шанс из 300 000. Тем не менее, такая перспектива возможна, говорит НАСА.

НапомнимHubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I/Borisov. Обсерватория зафиксировала разрушение кометы на два фрагмента.

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НАСА, Астероид, Фото, WISE, Лина, Клото, NEOWISE, Пояс астероидов.
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