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Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I/Borisov (Фото)

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Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I/Borisov (Фото)
18:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Обсерватория зафиксировала разрушение кометы на два фрагмента.

В начале марта польские астрономы из Ягеллонского университета заметили две вспышки в яркости небольшой кометы 2I\Borisov - второго межзвездного объекта (первый - астероид 1l/Оумуамуа), который прилетел к нам из чужой системы и был открыт в августе 2019 года. На прошлой неделе ученые заявили, что, вероятно, 2I\Borisov после декабрьского сближения с Солнцем (при этом ядра комет разогреваются, становятся активными и начинают выбрасывать огромные массы летучих веществ - водяного пара, углекислого и других газов, а также мелкие и крупные пылинки) начала разрушаться на части.

С тех пор астрономы продолжили наблюдать за кометой. Накануне ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, давно изучающие 2I\Borisov, опубликовали отчет в Astronomer’s Telegram, согласно которому, автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли Hubble подтвердила резкие изменения в форме 2I\Borisov - если сначала она выглядела на снимках как одна точка, то теперь стала продолговатой. Более того, исследователи уверены, что ядро кометы раскололось на два фрагмента.

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"Продолжающиеся наблюдения телескопа Hubble за межзвездным объектом 2I/Borisov свидетельствуют о резких изменениях в его облике. Снимки, полученные 30 марта, указывают на то, что ее ядро состоит теперь из двух объектов, отдаленных друг от друга на расстояние в 180 километров. Скорость их движения соответствует тому, с какой скоростью движутся фрагменты комет Солнечной системы после раскола ядра", - заявила научная группа во главе с Дэвидом Джуиттом.

Снимки кометы, сделанные телескопом Hubble

С выводами о фрагментации межзвездной кометы согласились ученые из Калтеха и NASA. "Изображения, полученные 23 и 28 марта 2020 года, указывают на присутствие небольшого фрагмента, разделенного примерно 0,3 угловой секунды в антисолнечном направлении. <…> Расстояние между оптоцентром и фрагментом изменяется на один-два пикселя между наблюдениями от 23 и 28 марта", - говорится во втором сообщении, размещенном сегодня в Astronomer’s Telegram.

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Несмотря на то что 2I/Borisov явно постигнет та же неизбежная гибель, что и многие другие кометы, астрономы полны надежд: ведь по мере того, как 2I/Borisov будет разрушаться на части, исследователи будут продолжать наблюдения и смогут изучить ее спектр, чтобы выяснить, из чего состоит этот межзвездный объект и отличается ли он от комет Солнечной системы.

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Hubble, Комета, "Межзвездная" комета, 2I/Борисов.
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