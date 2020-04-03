Hubble подтвердил распад межзвездной кометы 2I\Borisov (Фото)

Новости науки:Обсерватория зафиксировала разрушение кометы на два фрагмента.

В начале марта польские астрономы из Ягеллонского университета заметили две вспышки в яркости небольшой кометы 2I\Borisov - второго межзвездного объекта (первый - астероид 1l/Оумуамуа), который прилетел к нам из чужой системы и был открыт в августе 2019 года. На прошлой неделе ученые заявили, что, вероятно, 2I\Borisov после декабрьского сближения с Солнцем (при этом ядра комет разогреваются, становятся активными и начинают выбрасывать огромные массы летучих веществ - водяного пара, углекислого и других газов, а также мелкие и крупные пылинки) начала разрушаться на части.

С тех пор астрономы продолжили наблюдать за кометой. Накануне ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе, давно изучающие 2I\Borisov, опубликовали отчет в Astronomer’s Telegram, согласно которому, автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли Hubble подтвердила резкие изменения в форме 2I\Borisov - если сначала она выглядела на снимках как одна точка, то теперь стала продолговатой. Более того, исследователи уверены, что ядро кометы раскололось на два фрагмента.

"Продолжающиеся наблюдения телескопа Hubble за межзвездным объектом 2I/Borisov свидетельствуют о резких изменениях в его облике. Снимки, полученные 30 марта, указывают на то, что ее ядро состоит теперь из двух объектов, отдаленных друг от друга на расстояние в 180 километров. Скорость их движения соответствует тому, с какой скоростью движутся фрагменты комет Солнечной системы после раскола ядра", - заявила научная группа во главе с Дэвидом Джуиттом.

Снимки кометы, сделанные телескопом Hubble

С выводами о фрагментации межзвездной кометы согласились ученые из Калтеха и NASA. "Изображения, полученные 23 и 28 марта 2020 года, указывают на присутствие небольшого фрагмента, разделенного примерно 0,3 угловой секунды в антисолнечном направлении. <…> Расстояние между оптоцентром и фрагментом изменяется на один-два пикселя между наблюдениями от 23 и 28 марта", - говорится во втором сообщении, размещенном сегодня в Astronomer’s Telegram.

2I/Borisov

Несмотря на то что 2I/Borisov явно постигнет та же неизбежная гибель, что и многие другие кометы, астрономы полны надежд: ведь по мере того, как 2I/Borisov будет разрушаться на части, исследователи будут продолжать наблюдения и смогут изучить ее спектр, чтобы выяснить, из чего состоит этот межзвездный объект и отличается ли он от комет Солнечной системы.