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NASA показало снимки астероида Бенну

NASA показало снимки астероида Бенну
15:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости науки:Как объясняют представители NASA, астероид вызывает интерес из-за свого возраста.

Астероиды вызывают повышенный интерес астрономов: японский зонд "Хаябуса-2" долгое время занимался изучением Рюгу, а межпланетная станция OSIRIS-REx исследует небольшой астероид Бенну. Недавно NASA опубликовало новое изображение поверхности Бенну в высоком разрешении.

Чем интересен Бенну

Диаметр Бенну не превышает 487 метров. При этом, благодаря его небольшой скорости вращения, космический зонд может совершить безопасную посадку.

По мнению астрономов, Бенну может содержать частицы минералов, которые сформировались раньше, чем Солнечная система. Изучение чистых образов поможет получить сведения об истории появления планет.

Результаты изучения астероида

После обработки новых данных NASA составило карту, на которой можно детально рассмотреть астероид. Пиксель охватывает 2 дюйма поверхности, а каждое изображение было захвачено с расстояния от трех до пяти километров.

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Данные полученные в ходе исследования в период с 7 марта по 19 апреля 2019 года. Ученые рассказали, что Бенну имеет каменистую поверхность, покрытую валунами.

Ознакомиться со снимками с оригинальным разрешением (50699x25350 пикселей, 859 МБ) можно по ссылке.

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Исследования, НАСА, Космос, Наука, Новые исследования.
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