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Межзвездная комета 2I\Borisov саморазрушается (Видео)
Межзвездная комета 2I\Borisov саморазрушается (Видео)

Межзвездная комета 2I/Borisov саморазрушается (Видео)

Межзвездная комета 2I/Borisov саморазрушается (Видео)
18:44 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Небесное тело стало распадаться после приближения к Солнцу.

Группа астрономов из Польши заявила, что межзвездная комета 2I\Borisov начала саморазрушаться. О фрагментации ядра этого небесного тела могут свидетельствовать две вспышки яркости, за которыми ученые наблюдали в первой половине марта - 4-го и 9-го числа, - сообщается The Astronomers Telegram.

Исследователи предполагают, что разрушение кометы на части может быть связано с ее приближением к Солнцу: в декабре 2019 года она достигла своей ближайшей точки к светилу, сблизившись с ним на расстояние в 305 миллионов километров, после чего начала возвращаться в межзвездную среду со скоростью примерно 30 километров в секунду.

Комета 2I\Borisov - второй межзвездный объект, после загадочного астероида 1I/Оумуамуа, прибывший из другой планетной системы. Ее открыл крымский астроном-любитель Геннадий Борисов в конце августа прошлого года с помощью небольшого 65-сантиметрового телескопа. В сентябре это открытие официально признал Международный астрономический союз.

Сразу пять крупных астероидов пронесутся мимо Земли на этой неделе

Напомним, комета ATLAS становится все ярче и ярче. К концу мая комета ATLAS будет видна так же четко, как звезды первой величины.

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Разрушение, Комета, Геннадий Борисов, "Межзвездная" комета, 2I/Борисов.
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