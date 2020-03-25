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Сразу пять крупных астероидов пронесутся мимо Земли на этой неделе

Сразу пять крупных астероидов пронесутся мимо Земли на этой неделе
08:54 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:У Земли напряженный график встреч с астероидами ожидается в ближайшие дни.

Пять астероидов приблизятся к Земле на этой неделе, предупредило НАСА.

25 марта в 12:02 ожидается прибытие астероида 2020 FB. Он приблизится к нашей планете на 3218688 км. Астероид имеет 54 метра в ширину и летит со скоростью около 16093 км в час.

26 марта в 19:39 ожидается прибытие астероида 2020 PF, который пройдет на расстоянии 5632704 км. Он примерно 39 метров в поперечнике и летит со скоростью около 33796 км в час.

26 марта в 10:52 ожидается прибытие еще одного астероида - 2012 XA133 диаметр которого достигает 390 метров, движущийся со скоростью 85295 км в час, по расчетам он пролетит в 6598310 км от Земли.

28 марта в 8:13 утра прилетит следующий "гость" из космоса - астероид 2020 FE2, диаметром в 45 метров, который промчится на скорости 25749 км в час на расстоянии около 1609344 км от нашей планеты.

29 марта в 14:19 прибывает астероид 2010 GD35 диаметром в 71 метр, летящий со скоростью 43452 км в час и по расчетам он пройдет от нашей планеты на расстоянии около 5793638 км.

Стоит отметить, что в случае непредвиденного изменения траектории, которая приведет к падению любого из этих астероидов на поверхность Земли, последствия для нашей цивилизации могут оказаться очень трагическими. особенно если это будет гигант диаметром 390 метров.

В метеоритах найдены сверхпроводимые материалы

В последнее время мимо нашей планеты проносятся настоящие "эшелоны" различных космических камней и их количество и неожиданность появления (некоторые не обнаруживают пока они не приблизятся к Земле на минимальное расстояние, а некоторые успевают засечь всего лишь за день до подлета), вызывает определенные вопросы - в чем причина и что служит источником этой "космической атаки".

Ведь не все эти камни пролетают мимо и случаев падения космических "гостей" на поверхность земли или их взрывов в атмосфере в последнее время непривычно много...

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НАСА, Земля, Космос, Наука, Астероид.
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