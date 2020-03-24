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В метеоритах найдены сверхпроводимые материалы

В метеоритах найдены сверхпроводимые материалы
18:13 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые впервые обнаружили метеориты, частично состоящие из сверхпроводимых материалов.

Сверхпроводимость — набор физических свойств, которые обеспечивают идеальную электропроводимость в материале, а также полностью убирают сопротивление электричеству. Сверхпроводимость достаточно редко встречается в природных материалах, чаще всего ученым приходится воссоздавать это свойство искусственным путем.

При этом исследователи считают, что в космосе может существовать множество типов материалов со сверхпроводимостью, поскольку экстремальные условия — низкие температуры и высокое давление — создают достаточно экзотические для Земли структуры материалов. Несмотря на это, за последние десятилетия ученым ни разу не удалось обнаружить метеориты, падающие на Землю, которые состояли бы из сверхпроводимого материала.

В новом исследовании астрофизики из Калифорнийского университета в Сан-Диего изучили фрагменты из 15 различных метеоритов, которые упали на Землю в разное время. В эксперименте они применили технологию микроволновой спектроскопии с модуляцией магнитного поля, которое бы позволило обнаружить следы сверхпроводимости внутри этих образцов.

В результате исследования ученым удалось обнаружить два метеорита с частицами сверхпроводимой материи. Одним из них стал один из самых больших на Земле метеоритов — железный Мундрабилл, который упал на территорию Австралии в 1911 году. Вторым — редкий метеорит типа урейлитов GRA 95205, упавший на Антарктиду 25 лет назад.

Фрагмент метеорита Мундрабилл

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В этих метеоритах нашли внеземную комбинацию сплава свинца, индия и олова. Ученые отмечают, что самый простой сверхпроводящий минерал свинец достаточно редко встречается без примесей на Земле, поэтому они не рассчитывали его найти в образцах метеоритов. В дальнейшем астрофизики продолжат изучать образцы различных метеоритов, в разное время оказавшихся на Земле.

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Космос, Наука, Метеорит.
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