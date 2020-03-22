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"Потенциально опасный": астрономы зафиксировали приближающий астероид (Видео)

"Потенциально опасный": астрономы зафиксировали приближающий астероид (Видео)
21:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: earth-chronicles.ru

Новости науки:НАСА классифицирует этот астероид "потенциально опасным" из-за того, что его трасса полета пересекает орбиту Земли.

Астрономы-участники проекта Vitrual Telescope запечатлели на снимках крупный астероид, который приблизится к Земле в апреле, сообщает портал Space.com.

Астероид (52768) 1998 OR2 окажется максимально близко к нашей планете 29 апреля.

НАСА отнесла небесное тело к "потенциально опасным" для Земли объектам. Тем не менее астероид, несмотря на свои размеры – 1,8-4,1 километра в диаметре – не представляет для планеты непосредственной угрозы.

По подсчетам ученых, в день своего максимального сближения с Землей он будет находиться от нее на расстоянии 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше расстояния до Луны. НАСА классифицирует этот астероид "потенциально опасным" из-за того, что его трасса полета пересекает орбиту Земли.

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В следующий раз 1998 OR2 приблизится к Земле в 2031 году. Астероид подойдет на расстояние около 19 миллионов километров.

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НАСА, Земля, Космос, Астероид, Vitrual Telescope, 1998 OR2.
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