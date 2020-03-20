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Не более 158 миллионов лет: вычислен возраст поверхности астероида Рюгу

Не более 158 миллионов лет: вычислен возраст поверхности астероида Рюгу
21:05 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Как оказалось, поверхность астероида относительно молода и сформирована из рыхлого пескообразного материала.

Данные, которые зонд "Хаябуса-2" собрал во время "бомбардировки" астероида Рюгу, помогли астрономам узнать структуру вещества на его поверхности и вычислить его возраст. Оказалось, что он составляет не более 158 млн. лет. Описание работы ученые опубликовали в научном журнале Science.

"Снимки, полученные камерой DCAM3, показывают, что формирование кратера зависело исключительно от силы притяжения, а не того, насколько крепкой была материя Рюгу в этой точке. Это говорит о том, что поверхность астероида относительно молода и сформирована из рыхлого пескообразного материала", - пишут планетологи.

Зонд "Хаябуса-2" запустили в космос в начале декабря 2014 года для того, чтобы изучать астероид Рюгу, а также взять пробы с его поверхности и отправить их на Землю. Для этого в начале апреля прошлого года аппарат сбросил на астероид бомбу, затем, в июле, приземлился в кратер, который появился на месте взрыва и собрал пробы, а уже в августе запаковал их в капсулу и отправил на Землю.

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Планетологи надеются, что аппарат впервые доставит на Землю "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы. Однако это станет известно лишь в конце 2020 года, когда капсула должна приземлиться в Австралии, в районе полигона "Вумера".

Многослойный астероид

Незадолго до этого, как пишут научный руководитель миссии Сэйитиро Ватанабэ и его коллеги, зонд передал на Землю научные данные, собранные инструментами "Хаябусы-2", а также кадры с автономной камеры DCAM3, которая оставалась над точкой сброса бомбы.

Эта информация показала, как устроены верхние слои поверхности Рюгу, что очень важно понимать для того, чтобы вычислить возраст астероида и оценивать то, как быстро с его поверхности исчезают кратеры.

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Для этого ученые сравнили фотографии с DCAM3 и бортовых камер "Хаябусы-2" и составили трехмерную карту рукотворного кратера. После этого они изучили, как далеко взрыв разбросал обломки астероида, и оценили плотность его грунта, а также другие механические и физические параметры.

Замеры показали, что после взрыва на астероиде образовался достаточно крупный кратер диаметром примерно в 15 метров и глубиной в два метра. Внутри него образовалась еще одна менее крупная выемка. Ее структура, а также характер разбросанных фрагментов грунта указывают на то, что поверхность Рюгу покрывает тонкий слой из очень рыхлой и непрочной пескообразной материи, под которой находится более плотный грунт.

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Подобная структура верхнего слоя недр астероида, как отмечают Ватанабэ и его коллеги, говорит о том, что поверхность Рюгу достаточно молода и постоянно обновляется. Следы небольших кратеров, глубина которых составляет несколько метров, должны исчезать с нее за мгновения по космическим меркам - около 10 тыс. лет.

В целом поверхность Рюгу оказалась достаточно молодой - она должна быть больше, чем 10 млн лет, но при этом не превышать отметки в 158 млн. лет. Это нжуно учитывать при анализе образцов первичной материи Солнечной системы, которые будут доставлены на Землю в конце этого года, заключают ученые.

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Астероид, Возраст, "Hayabusa-2", Астероид Рюгу, Рюгу.
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