"Атлас" будет видна невооруженным глазом в начале апреля

Приготовьтесь к космическому шоу. Комета ATLAS (C2019 Y4) приближается к Солнцу и она может стать одной из самых ярких комет за многие годы.
"Атлас продолжает светиться гораздо ярче, чем ожидалось", - говорит Карл Баттамс из военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия.
31 мая 2020 года Комета ATLAS пройдет вглубь орбиты Меркурия всего лишь на расстоянии 0,25 АС от солнца. Если она сможет выжить в жаре солнца, она может устроить хорошее шоу.
Однако никто не ожидал, что шоу начнется так скоро. Более чем за 2 месяца до перигелия (ближайшего приближения к Солнцу) комета уже "разогревается".
"Всемирная база данных наблюдений за кометами показывает, что она уже показала увеличение яркости в 4000 раз. Она может стать видимой невооруженным глазом в начале апреля.
"Прямо сейчас комета выпускает огромное количество своих замороженных летучих веществ (газов)", - говорит Баттамс. -Вот почему она так быстро набирает яркость".