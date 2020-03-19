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"Атлас" будет видна невооруженным глазом в начале апреля

"Атлас" будет видна невооруженным глазом в начале апреля
10:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: twitter.com

Новости науки:Комета была обнаружена в декабре 2019 года. Астрономы быстро поняли, что это событие может быть особенным.

Приготовьтесь к космическому шоу. Комета ATLAS (C2019 Y4) приближается к Солнцу и она может стать одной из самых ярких комет за многие годы.

"Атлас продолжает светиться гораздо ярче, чем ожидалось", - говорит Карл Баттамс из военно-морской исследовательской лаборатории в Вашингтоне, округ Колумбия.

31 мая 2020 года Комета ATLAS пройдет вглубь орбиты Меркурия всего лишь на расстоянии 0,25 АС от солнца. Если она сможет выжить в жаре солнца, она может устроить хорошее шоу.

Однако никто не ожидал, что шоу начнется так скоро. Более чем за 2 месяца до перигелия (ближайшего приближения к Солнцу) комета уже "разогревается".

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"Всемирная база данных наблюдений за кометами показывает, что она уже показала увеличение яркости в 4000 раз. Она может стать видимой невооруженным глазом в начале апреля.

"Прямо сейчас комета выпускает огромное количество своих замороженных летучих веществ (газов)", - говорит Баттамс. -Вот почему она так быстро набирает яркость".

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Космос, Наука, Астрономия, Атлас, Новое исследование, Комета Атлас.
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