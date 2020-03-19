Сегодня на Землю может обрушиться мощный геомагнитный шторм

Новости науки:Такой прогноз дают сразу несколько организаций ведущих наблюдение за солнечной активностью.

Мощная солнечная буря может обрушиться на нашу планету 19 марта.

Поток частиц вырвался через отверстие, которое присутствует на солнечной поверхности. Хотя угроза может быть серьезной, некоторые исследователи уже заявили, что это незначительный поток солнечных ветров, и не будет никаких последствий, кроме полярных сияний вблизи Полярного круга.

Полярные сияния появляются, когда магнитный щит, окружающий Землю, вступает в контакт с солнечными ветрами, что приводит к отображению огней при взаимодействии заряженных частиц.

Другие исследователи отмечают, что воздействие солнечной бури может происходить в больших масштабах. Повышенная активность частиц, на которую влияют солнечные ветры, может повысить температуру в верхних слоях атмосферы. Эти явления также могут влиять на спутники и распределение спутниковых, радио-и GPS-сигналов по всей планете.

Всплеск частиц может также увеличить интенсивность токов, присутствующих в магнитосфере, что приводит к большему количеству электричества в линиях электропередач. В этом случае электростанции и электрические трансформаторы могут быть перегружены, что приведет к массовому отключению электроэнергии, которое будет трудно исправить.