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Среда, 18.03.2020
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Космическое агенство NASA отправит несколько миссий для поиска жизни на дальних планетах

Космическое агенство NASA отправит несколько миссий для поиска жизни на дальних планетах
18:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости науки:Миссии займутся проверкой кандидатов в потенциально обитаемые экзопланеты, а также изучением последствий гибели крупных звезд.

Миссии под названием ESCAPE, COSI, GUCI и LEAP запланированы в рамках программы Explorer. Их главная задача — наблюдение за звездами и планетами в Млечном пути и других галактиках.

ESCAPE и COSI относятся к малым исследовательским миссиям. Первая займется изучением ультрафиолетовых вспышек на ближайших к Земле звездах — считается, что такие события могут лишить атмосферы как саму звезду, так и расположенные рядом с ней планеты.

COSI проследит за вспышками гамма-излучения при взрыве сверхновых, которые возникают в результате распадов атомов радиоактивных элементов. В космическом агентстве планируют, что эти данные позволят лучше понять эволюцию химических элементов во Вселенной.

GUCI займется отслеживанием вспышек ультрафиолета, которые возникают при слиянии двух нейтронных звезд. Кроме того, миссия поможет наземным аппаратам, таким как обсерватории LIGO/Virgo, искать порождаемые этими событиями гравитационные волны. LEAP — прибор, который будет установлен на борту МКС и сможет измерять поляризацию излучения, порождаемого самыми крупными звездами во Вселенной незадолго до гибели.

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Каждая из этих миссий поможет нам совершить прорывы в самых новых и "горячих" областях астрофизики. Учитывая их большую научную отдачу и малую стоимость, миссии программы Explorer смогут заполнить те бреши, которые сейчас существуют в нашей флотилии космических телескопов - НАСА.

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НАСА, Наука, Escape, Планеты, Космическое агенство, Leap, COSI, GUCI.
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