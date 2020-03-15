NASA рассматривает высадку человека на Луну без орбитальной станции Gateway

Новости науки:Лунная станция Lunar Orbital Platform-Gateway позволяет высадку на спутник Земли, но ученые не хотят зависеть от нее.

Как заявил глава департамента исследований человека NASA Дуг Ловерро (Doug Loverro), космическое ведомство хочет обезопасить будущую высадку человека на Луну от возможных рисков, связанных с перспективной станцией Lunar Orbital Platform-Gateway.

Таким образом, она перестанет быть критически важным элементом для реализации программы "Артемида", предполагающей полеты к Луне и высадку на спутнике примерно в 2024 году.

При этом NASA не отказывается от Gateway как таковой. Более того, недавно космическое ведомство выбрало два первых инструмента, которые получит орбитальная станция. Один из них будет анализировать космическую погоду, а второй призван ответить на вопросы, связанные с радиацией на орбите Луны.

Как сообщалось ранее, NASA выбрали две первые научные программы для лунной орбитальной станции Lunar Gateway. В рамках одного из экспериментов будут изучать солнечный ветер, а второй призван ответить на вопросы, связанные с радиацией на лунной орбите.