NASA выбрали две первые научные программы для лунной орбитальной станции Lunar Gateway

Новости науки:В рамках одного из экспериментов будут изучать солнечный ветер, а второй призван ответить на вопросы, связанные с радиацией на лунной орбите.

Двенадцатого марта NASA объявило о том, что проведет два первых эксперимента в рамках программы Lunar Gateway - космической станции, которую построят на орбите Луны. Это позволит собрать данные, которые помогут будущим миссиям по высадке человека на спутник нашей планеты.

Один из экспериментов призван ответить на вопросы, связанные с космической погодой. Другой будет измерять радиационные условия на орбите Луны.

Набор инструментов, созданных американским космическим ведомством, призван, в частности, ответить на вопросы, связанные с солнечным ветром - потоком ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны. Собранные данные позволят лучше прогнозировать события, связанные со светилом: впоследствии они смогут помочь в организации миссий на поверхность Луны и полетов к другим объектам системы.

Lunar Orbital Platform-Gateway

Пакет инструментов второго эксперимента, направленного на изучение радиации, создадут специалисты Европейского космического агентства. Программа позволит лучше понять, как обеспечить безопасность астронавтов во время экспедиций.

"Создание Gateway совместно с нашими коммерческими и международными партнерами станет важнейшим компонентом устойчивого исследования Луны и программы Artemis, - заявил руководитель NASA Джим Брайденстайн (James Frederick Bridenstine). - Использование Gateway в качестве платформы для автоматических и пилотируемых исследований Луны поможет лучше понять, что мы будем делать на поверхности Луны, а также подготовит нас к нашему следующему гигантскому скачку - исследованию человеком Марса".

Выбранные эксперименты - лишь самое начало долгого пути: дополнительные научные инструменты выберут в будущем. В этих исследованиях будут использованы уникальные условия лунной орбиты, позволяющие проводить эксперименты, которые невозможно было бы осуществить в условиях Земли или МКС.