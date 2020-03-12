Вызов принят: Blue Origin показала конкурента Falcon Heavy от SpaceX (Видео)

Новости науки:Blue Origin показала корабль для конкуренции с Falcon Heavy от SpaceX.

Компания Blue Origin представила свою многоразовую ракету New Glenn, которая в будущем сможет конкурировать с тяжелой Falcon Heavy от SpaceX. Об этом пишет Engadget.

Новый обтекатель ракеты New Glenn составляет в диаметре более 7 м — он настолько крупный, что может полностью вместить в себе другую ракету Blue Origin — New Shepard.

Высота New Glenn составит 95 м, а максимальная грузоподъемность превысит 45 т. В будущем New Glenn будет доставлять на орбиту коммерческие грузы, а также выполнять военные и научные миссии.

Кроме того, компания протестировала двигатели верхних ступеней BE-3U на своем предприятии в западном Техасе. Двигатели используют конструкцию "цикл детандера" — она проще, чем в других двигателях, поскольку тепло, которое приводит в движение турбины, также генерируется в основной камере сгорания топлива.

Также Blue Origin успешно проверила двигатели BE-4 основной и второй ступеней для ракеты.